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Arka Sokaklar dizisindeki cezaevi sahnesi gündem oldu! 'Çıplak arama' sahnesine tepki

03.12.2023 12:36 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar’ın 652. bölümünde Engin komiserin cezaevinde karşılaştığı kötü davranışlarla ilgili sahnelere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi hesaplarından kınama mesajı yayınladı.

Ekranlara yeniden dönen ve büyük bir beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisindeki bazı sahneler gündem oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü geçen cuma ekrana gelen Arka Sokaklar’ın 652. bölümünde cezaevine düşen Engin komiserin yaşadığı kötü muameleyle ilgili sahnelere tepki gösterdi.

Dizide cezaevi müdürü Selim, İlker İnanoğlu’nun hayat verdiği Engin komiseri “Burada kural benim, bana zorluk çıkarırsan ben de seni yorarım. Artık polis değilsin” diye tehdit ediyor.

Ekran Alıntısı

Engin “Gözdağım bittiyse hücreme gidebilir miyim?” diyor. Cezaevi müdürü “Demek ilk günden ukalalık ha, beyler tutukluyu önce çıplak aramaya tabi tutun, ondan sonra hücresine götürürsünüz” diyor.

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KINAMA MESAJI YAYINLANDI

Bu ve bunun gibi sahneler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü kızdırdı ve resmi hesaplardan şu açıklama yapıldı:

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“Ceza İnfaz Kurumlarımız ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimizde görev yapan personelimiz görevlerini temel insan haklarına uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata tam riayetle ifa etmektedir. Buna karşın bir TV kanalında yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ adlı dizide kurgunun da ötesine geçen infaz ve koruma memurlarımızı töhmet altında bırakacak görev sorumlulukları ile bağdaşmayan sahneleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kurumlarımızı ve gece gündüz fedakârca çalışan personelimizi karalayan eleştiri sınırlarının çok ötesinde hedef haline getiren söz konusu yayınları kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”

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