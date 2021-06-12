Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin yıllar sonra başka projede

Arka Sokaklar dizisinde 15 sezondur Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rıza Baba karakteriyle özdeşleşen Zafer Ergin, Netflix yapımı Kuş Uçuşu dizisinde iki bölüm boy gösterecek.

Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatan Netflix dizisi Kuş Uçuşu'nun çekimleri sürüyor.

ZAFER ERGİN, KUŞ UÇUŞU DİZİSİNDE

Dizi Doktoru’nun haberine göre; İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın başrolünü paylaştığı dizide sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Tam 15 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, Kuş Uçuşu'nun 2 bölümünde medya patronu olarak izleyici karşısına çıkacak.

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ı başrolde buluşturan Kuş Uçuşu dizisi 8 bölüm olarak planlandı. İrem Sak, Miray Daner, Defne Kayalar ve Enver Ceylan’ın da kadrosunda yer aldığı dizi merakla bekleniyor.

