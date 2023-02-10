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Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman başlayacak?

10.02.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar final bölümünün yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan efsane dizi Arka Sokaklar'ın yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği hastalık sebebi ile dizinin çekimlerine ara vermişti. Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den Arka Sokaklar'ın akıbeti hakkında açıklama geldi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sonucu çekimlerine ara verilen dizinin akıbetinin ne olduğu araştırılıyor. 17 sezon boyunca dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den beklenen açıklama geldi. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Arka Sokaklar dizisine Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Bu sebeple yapım şirketi Erler Film, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini ve tekrar çekilirse oyuncuların yola devam edebiliceğini de belirtmişti.

Son gelen haberlere göre, dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda eden isim oldu. 17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Rıza Baba'nın dizi hakkındaki açıklaması tam olarak şöyle;

"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem’in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya’yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır.

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Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir.

Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe’nin başına çok büyük işler açacaktır.

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