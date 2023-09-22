Arka Sokaklar hangi gün, kaçıncı sezon oynuyor? İşte Arka Sokaklar 642. bölüm izle ekranı ve Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Rıza Baba ve ekibinin yaşadığı olayları konu alan yerli aksiyon dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan 641. bölüm ile 18. sezonuna kaldığı yerden devam ediyor. Böylelikle de 'Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Arka Sokaklar 642. bölüm ve 22 Eylül Kanal D yayın akışı detayları

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır. Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

ARKA SOKAKLAR 642. BÖLÜM CANLI İZLE!

Emniyetteki köstebek olduğu ortaya çıkan Aykut'un intiharının ekip tarafından incelenmesi Ünal için tehlike yaratır. Ünal açığa çıkmamak için her yolu deneyecektir. Oğlu Metin'in uyuşturucu kullandığını öğrenen Hüsnü bu sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalışır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

