Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Asiye' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncu Melisa Şalgam, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekti.
2006 yılından beri ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam, güzelliğiyle Instagram'ı salladı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum