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Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

06.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Asiye' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncu Melisa Şalgam, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

2006 yılından beri ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam, güzelliğiyle Instagram'ı salladı.

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar'ın Asiye'si Melisa Şalgam cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!


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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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