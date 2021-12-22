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Arka Sokaklar'ın 'Ezgi Vural'ı Ela Yörüklü'den Şevket Çoruh itirafı

22.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükken izlediği 'Arka Sokaklar' dizisinin kadrosuna giren Ela Yörüklü, oyunculuk kariyerini tiyatroyla güçlendirmek istediğini belirtirken, rol arkadaşı Şevket Çoruh’tan ilham almaya çalıştığını söyledi.

Arka Sokaklar'ın 'Ezgi Vural'ı Ela Yörüklü'den Şevket Çoruh itirafı

Arka Sokaklar dizisinde 'Ezgi Vural' karakterine hayat veren Ela Yörüklü, oyunculuk kariyerini televizyondan öteye taşımak istediğini açıkladı.

İyi bir tiyatro seyircisi olduğunu ve kendisini zaman zaman sahnede hayal ettiğini belirten Yörüklü, "Tiyatro yapmayı çok isterim. Bu anlamda, diğer ustalarımla olduğu gibi Türk tiyatrosunun ‘Kavuklu'su Şevket Çoruh’la aynı dizide olmak ve kendisini yakından takip edebilmek, benim için büyük bir onur ve şans" dedi. Güzel oyuncu, Şevket Çoruh'u defalarca izleyip sahnedeki jest ve mimiklerini günlerce düşündüğünü itiraf etti.

"ÇOCUKKEN İZLEDİĞİM DİZİDE OYNUYORUM"

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisinin kadrosunda olmasının kendisi için ilginç bir deneyim olduğunu dile getiren Yörüklü, "Daha okuma yazma bilmezken izlediğim dizinin bugün senaryosunu okuyorum. Birbirinden değerli ve usta sanatçılarla aynı kameranın karşısında olmak çok güzel bir duygu. Setteyken bazen ne kadar şanslı olduğumu düşünüp ansızın duygulanıyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Şevket Çoruh
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