MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan flaş karar! "Bu sezon olmayacak"

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan flaş karar! "Bu sezon olmayacak"

23.07.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. 16 yıldır Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Çoruh'un artık diziyi bırakmak istediği konuşuluyor. İddiaya göre Şevket Çoruh Arka Sokaklar yeni sezonda yer almayacak.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan flaş karar! "Bu sezon olmayacak"

Arka Sokaklar dizisi 16 yıldır sevilerek izleniyor. Bir dönem Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Yüsra Geyik gibi isimlerinde rol aldığı dizinin başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh bulunuyor. Yeni sezon hazırlığı yapan Arka Sokaklar dizisi hakkında flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz 'Düzeyli Magazin' isimli köşesinde Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürdü. Eryılmaz, köşesinde "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak. Anlaşılan kendini artık iyice tiyatroya verecek" dedi.

TİYATROYA AĞIRLIK VERECEK

2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1663 TL'yi ödemezse... Hem dava açtı hem de...1663 TL'yi ödemezse... Hem dava açtı hem de...
Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştıArka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı
Yasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa olduYasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa oldu
Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Dünya İstanbul'da imzalanan anlaşmayı konuşuyor! Beyaz Saray'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!

Dünyanın izlediği törende sürpriz isim!

Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!

Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi!

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Arka Sokaklar'ın Metin'i sevgilisiyle plajdan paylaştı

Ünlü rapçi Çakal otel önünde silahlı saldırıya uğradı! İlk açıklama geldi: Yüzleri maskeli, silahlılardı...

Ünlü rapçi Çakal otel önünde silahlı saldırıya uğradı! İlk açıklama geldi: Yüzleri maskeli, silahlılardı...

Merakla bekleniyordu! Muriqi geri döndü

Merakla bekleniyordu! Muriqi geri döndü

İlginizi Çekebilir

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.