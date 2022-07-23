Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan flaş karar! "Bu sezon olmayacak"

Arka Sokaklar dizisi 16 yıldır sevilerek izleniyor. Bir dönem Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Yüsra Geyik gibi isimlerinde rol aldığı dizinin başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh bulunuyor. Yeni sezon hazırlığı yapan Arka Sokaklar dizisi hakkında flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz 'Düzeyli Magazin' isimli köşesinde Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürdü. Eryılmaz, köşesinde "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak. Anlaşılan kendini artık iyice tiyatroya verecek" dedi.

TİYATROYA AĞIRLIK VERECEK

2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak.

