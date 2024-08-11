Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i Uğur Pektaş imaj değiştirdi! Görenler kendini tutamadı

2005 yılında Survivor Türkiye yarışmasında birinci olan ve oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş büyük bir fan kitlesine sahip.

Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan ünlü isim bir dönem Gamze Özçelik ile evlenmesiyle de adından söz ettirmişti.

2008 yılında evlenen çiftin bir oğulları olmuştu, çift 2011 yılında boşandı, daha sonra tekrar bir araya gelseler de 2017'de yeniden ayrıldılar.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Bu ayrılıktan sonra Uğur Pektaş, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde ani bir kararla televizyon dünyasından uzaklaşarak maneviyata yöneldi.

Gözlerden uzak yaşayan ve çok nadir paylaşımda bulunan Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i Uğur Pektaş son halini sosyal medyadan paylaştı.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i Uğur Pektaş'ın değişen imajı hayranlarından beğeni aldı.

Pektaş'ı görenler "Tam Murat Ateş tarzına dönmüşsün", "Arka Sokaklar'a geri dön lütfen", "Murat Ateş geri dönmüş", "Keşke imajla birlikte diziye de dönsen", "Abim Murat'ın aynısı olmuşsun" yorumlarında bulundu.