Arka Sokaklar'ın Tekin'ini bir de şimdi görün! Onur Bay yakışıklılığıyla görenleri kendine hayran bıraktı 'Gözlerim kamaştı'

Arka Sokaklar dizisinin haylaz Tekin'i Onur Bay, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. En son oyuncu Dilara Aksüyek ile görülen genç isim, sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın haylaz oğlu Tekin olarak izleyenlerin hafızalarında kalıcı bir yer edindi.

Diziye başladığında 10 yaşında olan Onur Bay, şimdilerde genç bir delikanlı oldu. Düzenli olarak spor yapan genç oyuncu, son haliyle görenleri epey şaşırttı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Onur Bay'ın paylaşımları kısa sürede binlerde kişi tarafından beğeniliyor.

Genç oyuncuya 'Vay be Tekin de büyüdü', 'Tekin'e bak sen', 'Çok mu fazla yakışıklısın', 'Gözlerim kamaştı' gibi yorumlar geliyor.

ONUR BAY KİMDİR?

Onur Bay’ın doğum tarihi 19 Mart 1996 olarak biliniyor. Hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçiren genç oyuncu ilkokul eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda eğitim gördü. Üniversite eğitimine ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon Bölümü’nde devam etti.

Genç oyuncu henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçti. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle televizyon kariyerine merhaba diyen Onur Bay, dizideki Tekin karakteriyle izleyicilerin hafızalarında kalıcı bir yer edindi.



