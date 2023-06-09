MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Tekin'ini bir de şimdi görün! Onur Bay yakışıklılığıyla görenleri kendine hayran bıraktı 'Gözlerim kamaştı'

Arka Sokaklar'ın Tekin'ini bir de şimdi görün! Onur Bay yakışıklılığıyla görenleri kendine hayran bıraktı 'Gözlerim kamaştı'

09.06.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, son haliyle gündem oldu. Çocuk yaşta başladığı diziye bir genç olarak veda eden Bay, değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.

Arka Sokaklar'ın Tekin'ini bir de şimdi görün! Onur Bay yakışıklılığıyla görenleri kendine hayran bıraktı 'Gözlerim kamaştı'

Arka Sokaklar dizisinin haylaz Tekin'i Onur Bay, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. En son oyuncu Dilara Aksüyek ile görülen genç isim, sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

831025_3

Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın haylaz oğlu Tekin olarak izleyenlerin hafızalarında kalıcı bir yer edindi.

ezgif.com-webp-to-jpg

Diziye başladığında 10 yaşında olan Onur Bay, şimdilerde genç bir delikanlı oldu. Düzenli olarak spor yapan genç oyuncu, son haliyle görenleri epey şaşırttı.

1378097

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Onur Bay'ın paylaşımları kısa sürede binlerde kişi tarafından beğeniliyor.

15-yildir-rol-aldigi-arka-sokaklar-dan-ayrilan-14210851_2172_m

Genç oyuncuya 'Vay be Tekin de büyüdü', 'Tekin'e bak sen', 'Çok mu fazla yakışıklısın', 'Gözlerim kamaştı' gibi yorumlar geliyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

ONUR BAY KİMDİR?

Onur Bay’ın doğum tarihi 19 Mart 1996 olarak biliniyor. Hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçiren genç oyuncu ilkokul eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu’nda eğitim gördü. Üniversite eğitimine ise İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon Bölümü’nde devam etti.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

Genç oyuncu henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçti. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle televizyon kariyerine merhaba diyen Onur Bay, dizideki Tekin karakteriyle izleyicilerin hafızalarında kalıcı bir yer edindi.

ezgif.com-webp-to-jpg (3)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya starı Türkiye'ye geldi! İlk sözleri ise...Dünya starı Türkiye'ye geldi! İlk sözleri ise...
Eteğini kaldırıp paylaştı! Olay pozlarEteğini kaldırıp paylaştı! Olay pozlar
Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"
Anahtar Kelimeler:
Onur Bay arka sokaklar yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Teslim olan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları...

Teslim olan teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları...

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.