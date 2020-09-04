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Arka Sokaklar kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı! Arka Sokaklar 15. sezon fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 04.09.2020 22:32 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 15. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Zafer Engin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisi, 15. sezonuyla en uzun soluklu dizi rekorunu da kırdı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar, 15. sezona merhaba diyor!

Kanal D'nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin yeni ekrana gelecek 557’nci bölüm çekimleri hızla devam ediyor.

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KADROYA 3 YENİ OYUNCU KATILDI

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar oyuncu kadrosuna üç yeni isim katıldı. Gizem Terzi, polis Sinem karakteri ile Perihan Ünlücan avukat Başak karakteri ile Hakan Uygun ise, uluslararası bir çetenin reisi olarak dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar, 15. Sezonu ile yakında Kanal D’de.

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