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Arka Sokaklar neden ara verdi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu Cuma yayınlanacak mı? Kanal D 16 Aralık yayın akışı!

15.12.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar uzun zamandır yayınlanmıyor. Dizinin takipçileri ise artık yeni bölümün ekrana gelmesini istiyor. Arka Sokaklar neden ara verdi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu Cuma yayınlanacak mı? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte Kanal D 16 Aralık yayın akışı...

Arka Sokaklar neden ara verdi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu Cuma yayınlanacak mı? Kanal D 16 Aralık yayın akışı!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile 45 gün yayına ara verilmişti. İzleyiciler ise Arka Sokaklar neden ara verdi, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bu Cuma yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman olacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ARKA SOKAKLAR NEDEN ARA VERDİ?

Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm çekimlerine 45 günlük ara verilmişti.

İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. İnanoğlu; “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” dedi.

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ARKA SOKAKLAR BU CUMA YAYINLANACAK MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Efsane dizi bu hafta da ekranda olmayacak. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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KANAL D 16 ARALIK YAYIN AKIŞI!

07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 O KIZ-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 2012-YABANCI SİNEMA
23.15 2012-YABANCI SİNEMA

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