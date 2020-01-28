Arkadaşına ait kimlikle hastaneye giden cezaevi firarisi yakalandı

Aydın'da, hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, arkadaşına ait kimlikle hastanede tedavi olmak isterken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi U.D. (30) yaralanan baş parmağının tedavisi için Aydın Devlet Hastanesine gitti.

Burada kimlik bilgilerindeki tutarsızlıktan şüphelenen görevliler, durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

Hastaneye gelen ekipler, arkadaşının kimliğiyle hastaneye giriş yapan U.D'nin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan U.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

