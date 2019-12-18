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Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kayseri'de kendisini yatak odasında elbise dolabında saklanırken yakalayan arkadaşı Zekeriye E.'yi (27) bıçaklayıp, onun eşiyle kayıplara karışan firari Suriye uyruklu Waaled Alsalmo (19) hakkında, 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Geçen 25 Ağustos'ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi. Eşinin, bebeği emzirdiğini söylemesine rağmen evi arayan Zekeriye E., yatak odasında elbise dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Dolaptan çıkan Waaled Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Waaled Alsalmo ile A.E.H. ise kayıplara karıştı.

17 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Firari olan Waaled Alsalmo hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatlar hazır bulunurken, firari sanık Waaled Alsalmo ile hastanedeki tedavisinden sonra sağlığına kavuşan Zekeriye E. katılmadı. Zekeriye E.'nin avukatı, şüpheli ile müvekkilinin eşinin Suriye'ye kaçmış olabileceklerini, müvekkilinin 2 çocuğu ile kaldığını söyledi. Avukat, "Sanığın yakalanmaması müvekkilimin Türk yargısına olan güvenini sarsmaktadır" dedi.
Mahkeme heyeti firari sanık Waaled Alsalmo’nun yakalanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Zekeriye E. Waaled Alsalmo hapis cezası

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
Alın alın müslüman suriyeli kardeşlerimizi ülkemize alın
tabi sizin gibi hristiyanlara da malzeme lazım..
Suriyelilerin suça karışma oranı bizlerden daha azmış.
@smharunkaya ahlaklı bi hristiyan ahlaksız bir müslümandan kat kat iyidir...
@smharunkaya hiç sordunmu kendine hristiyanlarin yapacağı işleri müslümanlar yapıyor bu zamanda bu soruyu sor neden olduğunu irdele ozaman doğruyu bulacaksın.
@cetmentuncer Ne geldi ise basimiza her muslumani kendimiz gibi gormekten geldi. Hiristiyan dediniz insanlar bile bunlarin cogundan namuslu
Yalnız embesil şunu bil : kusursuz olan İslamdır müslüman değil
@cetmentuncer sanane ister hrıstiyan olurum istersem müslüman sen kimsin keamil.
Ülkedeki yerli ahlaksızlar yetmezmiş gibi bir de bu ithal ahlaksızlar ile uğraşıyoruz neresinden tutarsan tut ahlaksızlık ülke ülke olalı bu kadar ahlaksızlık görülmedi
bu medyanın dizilerin siyasetcilerin yetiştirdiği insan modeli bu bundan iyisinimi bekliyorsunuz yanılırsınız gidişat çok çok kötü
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