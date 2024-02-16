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Arkadaşlarının anısına 2347 rakımlı Hazarbaba Dağı’na tırmandılar

İHA İHA
16.02.2024 10:22 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da dağcılar, vefat eden arkadaşlarının anısına karla kaplı 2347 rakımlı Hazarbaba Dağı’na tırmandı.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü, Bingöl’de vefat eden dağcı Ramazan Küçükhazar anısına etkinlik düzenledi. Bu çerçevede Elazığ’ın Sivrice ilçesine gelen 5 kişilik ekip, karla kaplı 2347 rakımlı Hazarbaba Dağı’na tırmandı. Yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı. Burada arkadaşlarını yad eden ve eşsiz Hazar Gölü manzarasının tadını çıkartan dağcılar, ardından aşağı indi.

Tırmanış hakkında bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Yeliz Çuban, ’’Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü olarak geldik. 5 arkadaş zirve tırmanışı yaptık. 2 arkadaşımız Mardin’den geldi. Tırmanışı tamamladık. Ortalama 2,5 saatte çıktık. Yukarıda manzara çok güzeldi. Göl manzarası ayrı bir güzel, ayrı bir ambiyansı var” dedi.
Doğan Aşar ise, ’’Mardin’den arkadaşlarla beraber geldik. 3 saate yakın bir yol yürüdük. Manzarası ise muhteşemdi” diye konuştu.

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