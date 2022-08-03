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Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti

03.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Karataş. 5 yıl aradan sonra tekrar aramıza katılan Ahmet Karataş’a kulübümüzde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

En son 2016-2017 sezonunda Arkas Spor'da forma giyen 31 yaşındaki voleybolcu daha sonra Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele etti.

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