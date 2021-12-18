Arkas Spor, Efeler Ligi'nde yarın Cizre Belediyespor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarının son hafta maçında yarın Allpower Akü Cizre Belediyespor'u ağırlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Efeler Ligi'nde 2021 yılındaki son karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

İlk yarıyı en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandığını aktaran Özden, "Taraftarlarımızın da desteğiyle Allpower Akü Cizre Belediyespor'u yenmekten başka düşüncemiz yok." ifadesini kullandı.

Arkas Spor-Allpower Akü Cizre Belediyespor karşılaşması, yarın saat 16.00'da Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak.



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