Arkas Spor, Efeler Ligi'nde yarın Halkbank'a konuk olacak

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta açılış maçında Halkbank ile Arkas Spor yarın Ankara'da karşılaşacak.

Başkent Voleybol Salonu'ndaki Halkbank-Arkas Spor karşılaşması yarın saat 20.00'de başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, son lig maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendiklerini hatırlattı. Bu galibiyetle ligdeki yükselen grafiklerini sürdürdüklerini belirten Özden, "Başkent deplasmanında galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Hafta boyunca bu önemli maça iyi hazırlandık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Voleybolseverleri keyifli bir müsabaka bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



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