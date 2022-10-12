Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Perez'i transfer etti

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Angel Suarez Perez'le anlaştı.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor forması ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

19 yaşındaki Perez, ülkesinin milli takım alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz