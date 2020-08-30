Arkas Spor, Kupa Voley'de üst tura çıkmayı hedefliyor

İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de B Grubu ilk maçında yarın Bursa'da Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak olan Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı açıklamada, grupta ilk 2 sırayı alacak ekibin kupada adını son 8 takım arasına yazdıracağını belirtti.

Uğur Özden, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Son katıldığımız TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda kupayı kazanarak moral bulduk. AXA Sigorta Kupa Voley'de rakiplerimizi geride bırakarak bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

