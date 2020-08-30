YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Arkas Spor, Kupa Voley'de üst tura çıkmayı hedefliyor

Arkas Spor, Kupa Voley'de üst tura çıkmayı hedefliyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Arkas Spor, Kupa Voley'de üst tura çıkmayı hedefliyor

İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de B Grubu ilk maçında yarın Bursa'da Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak olan Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı açıklamada, grupta ilk 2 sırayı alacak ekibin kupada adını son 8 takım arasına yazdıracağını belirtti.

Uğur Özden, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Son katıldığımız TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda kupayı kazanarak moral bulduk. AXA Sigorta Kupa Voley'de rakiplerimizi geride bırakarak bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:32
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:52
Yatsı
21:13

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İzmir’den Silikon Vadisine
İzmir’den Silikon Vadisine
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.