Arkas Spor, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta açılış maçında Arkas Spor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı saat 14.00'te başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde 3 haftayı galibiyetle kapattıklarını hatırlattı.

Efeler Ligi’ndeki çıkışlarını Hatay ekibi önünde de sürdürmeyi hedeflediklerini bildiren Özden, "Dördüncü haftanın açılış maçını kazanmak ve galibiyet serimizi 4 maça çıkarmak istiyoruz. Seyircimizin vereceği pozitif enerjiyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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