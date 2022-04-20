Arkas Spor'un Efeler Ligi finali için rakibi Halkbank

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında yarın Halkbank'ı konuk edecek Arkas Spor rakibini yendiği takdirde adını finale yazdıracak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ilk maçta Ankara’dan avantajlı skorla döndüklerini hatırlattı. Bu avantajı kullanmak istediklerini belirten Özden, "İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı yarı final etabında seyircimizin desteğiyle Halkbank'ı bir kez daha yenerek seriyi finalle taçlandırmayı hedefliyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri ekibimize desteğe salona davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor-Halkbank karşılaşması yarın İzmir'de saat 15.00'te Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak.

İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

