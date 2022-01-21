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Arkas Spor'un konuğu Bingöl Solhanspor

21.01.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor'un konuğu Bingöl Solhanspor

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta karşılaşmasında Arkas Spor ile Bingöl Solhanspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligdeki galibiyet serilerini Bingöl Solhanspor karşısında sürdürmek istediklerini kaydetti.

Yarınki müsabakada üst üste 4. galibiyetlerini almak için mücadele edeceklerini belirten Özden, "Haftalar ilerledikçe her galibiyetin, her puanın önemi artıyor. Rakibimiz karşısında iyi bir oyunla 3 puan almayı ve haftayı kayıpsız kapatmayı istiyoruz. Seyircimizi, salona desteğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Bingöl Solhanspor maçı, yarın saat 14.00'te başlayacak.

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