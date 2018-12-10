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Görüntü konuşurken arkasında bir anda belirdi...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 10.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

ABD'de dört çocuk annesi Lori Simmons, evde yalnız olduğu sırada arkadaşıyla görüntülü konuşma yaptı. Fakat arkadaşı arkasında birisini gördüğünü söyledi. Evde yalnız olduğunu söyleyen kadın video kaydını tekrar izleyince şok oldu.

ABD'nin batısındaki Washington eyaletine bağlı Yakima'da ikamet eden 47 yaşındaki Simmons, arkadaşıyla görüntülü konuşma yaparken korku dolu anlar yaşadı.

Arkasında bir anda belirdi...

Dört çocuk annesi kadın, cep telefonuna indirdiği bir uygulama üzerinden en iyi arkadaşıyla konuşuyordu.
Evden gerçekleşen konuşma sırasında arkadaşı görüntüde bir şey farketti.
Ve dört çocuk annesi Lori Simmons'a evde başka kimse olup olmadığını sordu.
Simmons önce arkadaşının ne dediğini anlamadı.
Ancak görüntüyü izlediğinde kalbi ağzına geldi.
Ürpertici kayıtta kadının arkasında bir figür beliriyor.
Simmons, beyazdan siyaha dönen figürün bir hayalet olduğunu tahmin ediyor.
Ancak uzaylı olabileceği yönündeki fikirleri de dışlamıyor.
Lori Simmons; "Birden arkadaşımın yüzü ciddileşti ve bana evde birisinin olup olmadığını sordu. Yalnız yaşıyorum ve söylediği garipti.
Evde tek başıma olduğumu söyleyince arkadaşım şoke oldu. Videoyu bir kez daha izlememi söyledi.
Hemen kaydı seyrettim, gördüklerime inanamıyordum. Çok korktum."
Konuşmanın diğer tarafındaki Shana ise "Gerçekten arkasından birinin yürüdüğünü düşündüm, bir çocuğa benziyordu. Video kaydını belki 100 kez izledim ve halen elim ayağım titriyor" dedi.
Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla kayıtla ilgili yüzlerce yorum yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
abd video kaydı

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