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Arkeoloji meraklıları Bursa'da buluştu

BURSA HABERLERİ  | 09.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Arkeofest 2020" ilgi gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenen "Arkeofest 2020", İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerden gelen arkeoloji meraklılarını, Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, neolitik ve kalkolitik çağ ile Osmanlı dönemine ait canlandırma köylerinin oluşturulduğu Aktopraklık Höyük Arkeopark, ziyaretçilerine insanlık tarihinde yolculuk imkanı sağlıyor.

Arkeopark'ın tanıtımı için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden arkeoloji meraklıları katıldı.

Geceyi alana kurulan çadırlarda geçiren katılımcılar, atölye çalışmaları yaptı, drama atölyesinde geçmiş çağlarda yaşayan insanların olaylara nasıl tepki verebileceğini tartıştı, kil atölyesinde çeşitli objeler üretti, kumaş üzerine elle baskıyı öğrendi.

Aynı zamanda katılımcılar oluşturulan özel alanda toprak altına gizlenmiş eserleri, arkeolojik kazı yöntemleriyle bulmaya çalıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Nilüfer ilçe Başkanı Eşref Kurem katılımcıları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, antik dönemlerden bugünlere uzanan tarihinde, dünya kültürünün harmanlandığı merkezlerden biri olma başarısını gösteren Bursa'nın kadim kentlerden olduğunu vurguladı.

Uygarlıklar beşiği Bursa ve çevresinin, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa'nın medeniyet birikiminin en önemli göstergelerinden biri de Aktopraklık'ta gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya çıktı. Arkeopark, bir açık hava müzesi olarak, kentin kültürel mirasına ve 8 bin 500 yıl öncesine uzanan köklü arkeolojik değerlerine şahit olma şansı sunuyor. Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz 'Arkeofest 2020' ile arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen arkeoloji bilimini daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bursa'nın antik çağlara ait yaşam ve üretim biçimleri canlandırmalarının bulunduğu Arkeopark'ın doğal atmosferi içinde yaptığımız iki günlük çadırlı kampta arkeolojinin kullandığı bilimsel yöntemler ve ilgili faaliyetlerin bulunduğu atölyeler yapılıyor."

Etkinliğe İstanbul'dan katılan öğretmen Nermin Yavaş da doğa ve tarihle iç içe iki gün geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, atölye çalışmalarından büyük keyif aldığını söyledi.

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