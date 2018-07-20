SPOR

Armand Traore, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 20.07.2018 22:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Senegalli sol bek oyuncusu Armand Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Traore daha Arsenal ve Juventus formaları da giymişti.

Armand Traore, Çaykur Rizespor'da

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest, formasıyla 23 karşılamada mücadele eden Senegalli savunma oyuncusu 29 yaşındaki Armand Traore, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, futbolcuya başarılar dilendi. Öte yandan imza törenini kulüp yöneticilerinde Saffet Mete'nin İstanbul'da bulunan ofisinde imzalandı.

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Armand Traore Çaykur Rizespor juventus arsenal

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