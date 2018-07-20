Armand Traore, Çaykur Rizespor'da

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest, formasıyla 23 karşılamada mücadele eden Senegalli savunma oyuncusu 29 yaşındaki Armand Traore, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, futbolcuya başarılar dilendi. Öte yandan imza törenini kulüp yöneticilerinde Saffet Mete'nin İstanbul'da bulunan ofisinde imzalandı.
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