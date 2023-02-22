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Arnavutköy'de arazide gömülü cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı

22.02.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 aydır kayıp olan kişinin cesedinin Arnavutköy'de arazide gömülü olarak bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Eylül 2022'den beri haber alınamayan Sedat Özcan için 29 Kasım 2022'de annesi tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Özcan'ın yakınları ve görüşmüş olabileceği kişilerin ifadelerine başvuran polis, tartıştığı Özcan'ı darbeden kuzeni Kubilay G'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Kubilay G'nin kiralık araçla bazı adresleri dolaştığını belirleyen ekipler, bu kişinin gittiği Arnavutköy'deki bir arazide arama köpeklerinin de yardımıyla detaylı inceleme yaptı.

Çalışmalar sonucunda 3 Şubat'ta burada gömülü halde ceset parçaları ve kemikler bulundu. Yapılan incelemede, cesedin kayıp Sedat Özcan'a ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Kubilay G ile eşi, ağabeyi ve ablası gözaltına aldı.

Şüpheli Kubilay G'nin emniyetteki sorgusunda, Sedat Özcan'la çeşitli sebeplerle tartıştıklarını ve onu darbettiğini ancak öldürmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Arnavutköy Esenyurt kayıp

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