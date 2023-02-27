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Arnavutköy'de bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı yakalandı

27.02.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de, sokakta yürüyen bir kadından arama yapma bahanesiyle aldığı cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta bir kişi önünde yürüyen kadının cep telefonunu arama yapacağını söyleyerek istedi.

Şüpheli kadının verdiği cep telefonunu alarak bölgeden hızla kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekiplerin incelemesi sonucu kimliği belirlenen şüpheli V.K. yakalandı. Emniyette birçok suçtan sabıkası olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Arnavutköy gasp cep telefonu

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