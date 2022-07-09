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Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

09.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söndürme çalışmasına alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle destek verildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacımaşlı Mahallesi'ndeki ekili buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplere, alanın engebeli olması nedeniyle helikopterle destek sağlandı.

Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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