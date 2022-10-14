İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 ve 12 Ekim'de bazı basın yayın kuruluşlarında "satırlı hırsızlık çetesi" başlığıyla yer alan haber içeriğindeki konuyla ilgili çalışma yapıldı.

Olayın 9 Ekim'de saat 02.50 sıralarında Taşoluk Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldiğini belirleyen ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler T.A. (28) Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, B.C.K. (27) ise Yunus Emre Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Aynı bölgede meydana gelen iki ev ile bir iş yerinden hırsızlık suçlarının faili olduğu belirlenen şüphelilerden T.A'nın 35, B.C.K'nin ise 26 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

