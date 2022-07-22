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Arnavutköy'de durdurulan minibüste 29 düzensiz göçmen yakalandı

22.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarmanın, şüphe üzerine durdurduğu minibüste bulunan göçmenlerin kaçakçılar tarafından Yunanistan'a götürülme vaadiyle kandırıldığı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, Yunanistan'a götürülme vaadiyle kandırılan biri çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Zeytinburnu'ndan minibüse bindirilen göçmenler gece saatlerinde Arnavutköy'e geldi. Göçmenler, minibüs şoförünce bir süre ilçede dolaştırıldı. Jandarmanın, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Dursunköy kavşağında durumdan şüphelenerek durdurduğu minibüste biri çocuk olmak üzere 29 göçmen bulundu.

Ekiplerce minibüsten indirilen göçmenlerden bazıları uzun süre havasız kalması nedeniyle baygınlık geçirdi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken zanlılardan biri hakkında daha önce verilmiş yakalama kararı bulunduğunu belirlendi.

Ehliyeti bulunmayan minibüs sürücüsüne de 7 bin 348 lira para cezası verildi. Kaçakçılık yapılan minibüse el konuldu, göçmenler ise Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Muhafaza altına alınan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltındaki 3 şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Arnavutköy jandarma

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