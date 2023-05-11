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Arnavutköy’de Hemşireler Günü dolayısıyla program düzenlendi

11.05.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de Hemşireler Günü münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenlendi. İlçede çalışan hemşireler, düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Hemşireler Gününe özel Nuri Pakdil Kültür ve Davet Merkezi’nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen programa, ilçede bulunan özel ve devlet kurumlarında görev yapan hemşireler katıldı. Akşam saatlerinde yemek ikramı ile başlayan program ilçede görev yapan en genç ve en tecrübeli hemşirelerin temsili hediyelerini almalarının ardından konser ile devam etti. Son yıllarda Türkiye’yi yasa boğan olaylarda gayretli çalışmaları ile gözleri üzerlerine çeken hemşireler verilen konser ile de doyasıya eğlendi. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’da katılım sağladı.

“VATANDAŞLARIMIZIN HEM PSİKOLOJİK HEM DE FİZİKİ TEDAVİLERİNDE ÇOK ÖNEMLİ YERE SAHİPLER”

Düzenlenen organizasyonda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Özellikle son dönemde sağlığın ne anlama geldiğini çok daha iyi anladık. Pandemi ile başlayan süreç ve sonrasında deprem anında vatandaşlarımızın hem psikolojik hem de fiziki tedavilerinde çok önemli yere sahipler, bizler bu akşam teşekkür etmek niyetiyle bir program düzenledik. Sağlık hayatımızın olmazsa olmazı bu nedenle ne kadar yatırım yapılsa az kalır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra Cumhurbaşkanımız öncülüğünde sağlık alanında yapılmış fiziki yatırımlar, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili düzenlemeler, sağlık bilimleri eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar bir araya geldiğinde ülkemizin ciddi bir sağlık reformundan geçtiği ve halk sağlığının son derece iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bundan sonrada sağlık alanında etkin yatırımlar yapılacağına inanıyoruz ve şartlardaki iyileştirmeler ile birlikte çok daha memnuniyet oluşacaktır.” İfadelerini kullandı.

“8 YILLIK HEMŞİRELİK DENEYİMİM VAR"

Düzenlenen programa katılan Yasemin Denizhan, “8 Yıllık hemşirelik deneyimim var Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde çalışıyorum. Ben daha önce de organizasyonlara katıldım ama hayatımda ilk defa Belediye tarafından düzenlenen bir organizasyona katılıyorum bizi hatırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi bizi yıpratan bir süreçti, bu süreçte sadece biz değil hastanede çalışan tüm arkadaşlarımızın emekleri oldukça fazla yine depremde de göreve giden arkadaşlarımız oldu bizler onların yerine fazla mesailer yaptık yani biz her durumda toplumumuzun ve vatandaşımızın yanındayız. Bazen istenmeyen davranışlar oluyor ama iki tarafında daha anlayışlı olması gerekiyor. Bizim sergilemek istediğimiz davranışlar değil, biraz daha anlayışlı olunması gerekiyor herkese sağlıklı günler dilerim” şeklinde konuştu.

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