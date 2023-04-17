YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arnavutköy’de karşı şeride geçip 2 araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Arnavutköy’de karşı şeride geçip 2 araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

17.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de, karşı şeride geçtikten sonra 2 araca çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzeri Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkisinde seyir halindeki 06 DDY 532 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Diğer istikametteki 34 TCK 35 plakalı taksi ile 05 LE 737 plakalı otomobile çarpan araç, taşıtların kullandığı üst geçidin altındaki beton duvara çarpıp durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri lüks araçta bulunan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ulaşım esnafıyla İstanbul'daki iftarda buluştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ulaşım esnafıyla İstanbul'daki iftarda buluştu:
Sultanbeyli’de inşaat alanındaki su birikintisine düşen 4 yaşındaki Adem toprağa verildiSultanbeyli’de inşaat alanındaki su birikintisine düşen 4 yaşındaki Adem toprağa verildi
İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonuİzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Otomobil kaza yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:16
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Pazartesi

Bahariye cadde eczanesi
Kadikoy
Özge eczanesi
Buyukcekmece
Ihlamur eczanesi
Sultanbeyli
Yavuzcan eczanesi
Maltepe
4. levent metro eczanesi
Kagithane
Nur eczanesi
Bakirkoy
Hayat eczanesi
Sariyer
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.