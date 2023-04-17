Arnavutköy’de karşı şeride geçip 2 araca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzeri Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkisinde seyir halindeki 06 DDY 532 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Diğer istikametteki 34 TCK 35 plakalı taksi ile 05 LE 737 plakalı otomobile çarpan araç, taşıtların kullandığı üst geçidin altındaki beton duvara çarpıp durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri lüks araçta bulunan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

