Arnavutköy'de soba parlaması sonucu 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde müstakil bir evde soba parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmrahor Mahallesi Asır Sokak'taki tek katlı müstakil evde soba parlaması sonucu 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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