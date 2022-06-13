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Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallarda kimyasal atık şüphesi

13.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ekipleri numune topladı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de yol kenarına bırakılan çuvallardan kötü koku gelmesi üzerine kimyasal atık şüphesiyle AFAD ekiplerince numune alındı.

Hacımaşlı yolu kenarına bırakılan 20'ye yakın çuvaldan yayılan kötü koku mahalle sakinlerini rahatsız etti.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD ve polis ekipleri ile Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çuvalların bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD ekipleri de kimyasal madde şüphesiyle bölgeden numune topladı.

Çuvalların yakınından dere geçmesi çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti.

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıklar nedeniyle insanların endişelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar zehirlenmekten korkuyor. Bizim köyün meydanına bile döküyorlar, engel olamıyoruz. Burası orman içerisi, denetimi nasıl olur bilmiyorum. Hafriyat artık alıştığımız bir şey oldu ama bu kimyasal biraz farklı oldu. Bu madde insanları öldürebilir, çok ciddi cezası olması lazım. Bu dere Sazlıdere Barajı'na akıyor ve zaman zaman buradan İBB su ihtiyacını karşılıyor. İstanbul için endişe duyulması gereken bir konu yani. Burada yayılan koku gerçekten çok şiddetli ve rahatsızlık verici."

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