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Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci: İstifa etmeyi düşünmüyorum

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 23.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Arnavutluk ile yaptığı maçın ardından, Arnavutluk Milli Takım Teknik Direktörü Christian Panussi basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Arnavutluk Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Christian Panucci, istifa etmeyi düşünmediğini, Andorra karşısında galibiyet almayı hedeflediklerini söyledi. Panucci, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda Türkiye ile karşılaştıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunun başında sorunlarla karşılaştıklarını belirten Panucci, ilk yarı iyi bir oyun sergilediklerini ancak sonuç elde etmeyi başarmadıklarını dile getirdi. İkinci yarı takımının yaratıcılık anlamında zayıf olduğunu vurgulayan Panucci, "Onlar sahada daha agresifti ve bu fark yarattı. Andorra karşısında galibiyet almayı hedefliyoruz" dedi.

İstifayı düşünüp düşünmediği ile ilgili bir soru üzerine Panucci, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Seyirci oyundan ve teknik direktörden memnun olmamasında haklı. Oyun kötü olduğunda böyle düşünmeleri onların hakkı. Ancak tüm oyuncular en üst düzeyde performans ortaya koymaya çalıştırlar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Milli Futbol Takımı Christian Panucci andorra

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