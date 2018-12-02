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Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci: Zor bir gruba düştük

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 02.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki rakiplerinden Arnavutluk'un teknik direktörü Christian Panucci, zorlu maçların kendilerini beklediğini söyledi.

Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci: Zor bir gruba düştük

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İzlanda, Moldova ve Andorra ile eşleşen Arnavutluk'un İtalyan teknik direktörü, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Zor bir gruba düştük. Bana göre Fransa grubun favorisi. Türkiye, İzlanda ve biz arkasından takip edeceğiz. İşimiz zor." diye konuştu.

Panucci, Türkiye'nin yeni bir yapılanmada olduğuna değinerek, "Türkiye ile daha önce bir dostluk maçı oynadık. Lucescu'nun çok başarılı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yeni kurduğu takımın iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye ile yapacağımız iki maç da çok zorlu geçecek." ifadelerini kullandı.

Bir dönem formasını giydiği İtalya'nın Roma takımında oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili düşüncelerini aktaran Panucci, "Bana göre Türkiye'nin genç ama yetenekli futbolculardan kurulu bir kadrosu var. Cengiz Ünder'e özellikle bire birde açık veren futbolcunun işi zor. Çok başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

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Arnavutluk Milli Takımı Christian Panucci EURO 2020 Elemeleri

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