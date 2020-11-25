Arpaçay'daki köylü kadınlar imece usulü ekmek yaparak ilçedeki fırına gitmeye gerek duymuyor

İSMAİL KAPLAN - Kars'ın Arpaçay ilçesi kırsalındaki bir köyde el ele veren kadınlar, yıllardır 2 veya 3 haftada bir buluşup imece usulü birbirlerine ekmek pişirerek, fırına ihtiyaç duymadan sofralarının ihtiyacını gideriyorlar.

Kışı çetin geçen Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçe ve kent merkezine zorunlu olmadığı sürece gitmeyen bazı vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını el ele vererek karşılıyor.

Bölgede özellikle soğuk ve yoğun kar yağışının etkili olduğu köylerde, yazın tarla işlerinin yanı sıra kışı daha rahat geçirebilmek için reçel gibi kışlık yiyecekleri yapmak için de bir araya gelen kadınlar, yıllardır ekmeklerini de kendileri hazırlıyor.

Şehrin Arpaçay ilçesi kırsal kesimindeki Kuyucuk köyünde oturan kadınlar yazın tarlalarına ektikleri buğdayları köylerdeki değirmenlerde öğüterek kışın yapacakları yiyeceklerde kullanmak amacıyla un haline getiriyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle fırınlara ya da şehre gidip ekmek almak yerine kendi ekmeklerini bu unlardan yapmayı tercih eden kadınlar ekmek yapımı için 2 ya da 3 haftada bir ekmeği biten ailenin evinde buluşup hamur hazırlıyor. Sosyal mesafeyi sağlamak için kalabalık olmadan bir araya gelmeye özen gösteren kadınlar ardından evlerinin yakınındaki tandırlarını yakıp çok sayıda ekmek üretiyorlar.