YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Arpalı Çoruh’la güzelleşiyor

Arpalı Çoruh’la güzelleşiyor

BAYBURT HABERLERİ  | 09.12.2020 09:28 | Son Güncelleme

Bir kalkınma ajansının 2020 yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi kapsamında sunularak destek almaya hak kazanan Arpalı Belediyesi’ne ait “Arpalı Çoruh’la Güzelleşiyor” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.Kalkınma ajansıyla Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur arasında imzalanan proje kapsamında, Arpalı Belediyesi sınırları içerisinden geçmekte olan Çoruh Nehri’nin turizme kazandırılması için yapımı planlanan turistik/sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve kurumun teknik proje hazırlama konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik teknik destek sağlanacak.Teknik destek çerçevesinde, bölgenin turizm değerlerinin ortaya çıkarılmasının yanı sıra Çoruh Nehri üzerine yapılması planlanan turizm tesislerinin bölgesel yapılaşma ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla uyumlu bir şekilde yapılması ve belediyenin şehir plancılığı hususunda tecrübe kazanmasına katkı sunulacak.

Arpalı Çoruh’la güzelleşiyor

Bir kalkınma ajansının 2020 yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi kapsamında sunularak destek almaya hak kazanan Arpalı Belediyesi’ne ait “Arpalı Çoruh’la Güzelleşiyor” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.
Kalkınma ajansıyla Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur arasında imzalanan proje kapsamında, Arpalı Belediyesi sınırları içerisinden geçmekte olan Çoruh Nehri’nin turizme kazandırılması için yapımı planlanan turistik/sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve kurumun teknik proje hazırlama konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik teknik destek sağlanacak.
Teknik destek çerçevesinde, bölgenin turizm değerlerinin ortaya çıkarılmasının yanı sıra Çoruh Nehri üzerine yapılması planlanan turizm tesislerinin bölgesel yapılaşma ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla uyumlu bir şekilde yapılması ve belediyenin şehir plancılığı hususunda tecrübe kazanmasına katkı sunulacak.

Arpalı Çoruh’la güzelleşiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

Bayburt Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:23
Öğle
12:16
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:25

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.