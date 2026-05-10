Arsenal'a West Ham deplasmanında 90+4'te VAR mucizesi! Şampiyonluk geliyor

Arsenal, West Ham deplasmanında 83’te Trossard ile güldü! 90+4’te VAR’dan dönen gol şampiyonluk yolunu açtı. Topçular 22 yıl sonra zafere sadece 2 maç uzakta!

Burak Kavuncu

Premier Lig’de sezonun finaline iki hafta kala, şampiyonluk düğümü Londra derbisinde çözülme noktasına geldi. Lider Arsenal, deplasmanda West Ham United engeli karşısında kabus dolu anlar yaşasa da altın değerinde 3 puanı 1-0'lık skorla hanesine yazdırmayı başardı.

Londra'da nefes kesen final! Arsenal, 83'te Trossard ile öne geçtiği maçta 90+4'te VAR kararıyla iptal edilen golle adeta ipten döndü. West Ham’ı devirerek Manchester City ile olan puan farkını 5’e çıkaran Topçular, 22 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye artık sadece 2 maç uzaklıkta.

KİLİT TROSSARD İLE AÇILDI

Maç boyunca West Ham savunmasını aşmakta zorlanan Mikel Arteta’nın öğrencileri, aradığı golü 83. dakikada Leandro Trossard ile buldu. Belçikalı yıldızın golüyle derin bir nefes alan Arsenal, kalan dakikalarda adeta kale önüne set kurdu.

90+4’TE GELEN İPTAL KARARI: IMDB 9.4!

Maçın uzatma bölümleri futbol tarihine geçecek bir gerilime sahne oldu. 90+4. dakikada West Ham United topu ağlara gönderdiğinde stadyum adeta yıkıldı. Ancak VAR uyarısı sonrası hakem, kornerde kaleciye faul tespit ederek golü geçersiz saydı. Londra ekibi büyük bir şok yaşarken, Arsenal şampiyonluk yarışında hayata döndü.

ŞAMPİYONLUK İÇİN "2 GALİBİYET" YETERLİ

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Manchester City ile arasındaki puan farkını (maç fazlasıyla) 5'e yükseltti. Topçular, ligin son iki haftasında oynayacakları Burnley ve Crystal Palace maçlarını kazanmaları durumunda, 22 yıllık hasrete son vererek Premier Lig şampiyonu olacak.

