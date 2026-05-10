Atina'da 90+4 çılgınlığı! AEK, Panathinaikos'u Joao Mario ile devirip şampiyon oldu

Yunanistan’da şampiyon AEK! Panathinaikos derbisinde 90+4’te Joao Mario ile galibiyete uzanan AEK, rakibini 2-1 devirerek lig kupasını müzesine götürdü.

Burak Kavuncu
Joao Mario

Joao Mario

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Yunanistan'da futbol tarihinin en unutulmaz gecelerinden biri yaşandı. Atina derbisinde gelen son saniye golüyle AEK şampiyonluğa ulaştı.

YUNANİSTAN'DA TARİHİ GECE: ATİNA'DA ŞAMPİYON AEK!

Yunanistan Süper Ligi'nde nefes kesen final! AEK, ezeli rakibi Panathinaikos’u 90+4’te Joao Mario’nun ayağından bulduğu golle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Atina’da yer yerinden oynadı!

Yunanistan Süper Ligi’nde sezonun düğümü, futbol tarihine geçecek bir derbiyle çözüldü. Şampiyonluk için karşı karşıya gelen iki devin mücadelesinde AEK, Panathinaikos engelini uzatmalarda aşarak kupaya uzandı.

90+4’TE GELEN ALTIN GOL: JOAO MARİO!

Maçın normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 devam ederken, herkes maçın bu skorla biteceğini düşünüyordu. Ancak sahneye 90+4. dakikada eski Beşiktaşlı Joao Mario çıktı. Ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderen Mario, AEK’ya sadece galibiyeti değil, şampiyonluğu da getirdi.

DERBİDE DRAMATİK FİNAL

Panathinaikos karşısında 2-1 kazanan sarı-siyahlılar, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir coşku yaşadı. Maçın 90+3 ve 90+4. dakikaları arasında yaşanan heyecan fırtınası, AEK taraftarlarını sokağa döktü. Rakibini deviren AEK, bu zaferle Yunan futbolunun zirvesine adını bir kez daha yazdırdı.

