Lukaku Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Aziz Yıldırım'ın planı netleşti

Fenerbahçe’de seçim heyecanı doruk noktasına ulaşırken, eski başkan Aziz Yıldırım’ın transfer listesi Avrupa futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. Yıldırım’ın, hücum hattı için belirlediği ismin Belçikalı yıldız Romelu Lukaku olduğu öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM'DAN YILIN TRANSFER BOMBASI: ROMELU LUKAKU!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim kozunu İtalya’dan çıkardı. İtalyan basınının dev iddiasına göre Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku’yu sarı-lacivertli renklere bağlayacak.

İTALYANLAR MANŞETE TAŞIDI! "LUKAKU OPERASYONU"

İtalya’nın prestijli yayın organlarından Il Mattino, manşetlerine taşıdığı haberde Aziz Yıldırım’ın Napoli ve oyuncu tarafıyla temas kurduğunu iddia etti. Haberde, Yıldırım’ın seçim vaadi olarak sunduğu "şampiyonlar ligi kalitesinde kadro" sözünün merkezinde Lukaku'nun yer aldığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lukaku’nun geleceği hala netlik kazanmış değil. Avrupa’dan farklı kulüplerin radarında bulunan Belçikalı yıldız için Fenerbahçe’nin de ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu öne sürüldü. Özellikle Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan olması durumunda ses getirecek bir yıldız transferiyle camiaya güçlü bir mesaj vermek istediği iddia edildi.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan transfer iddiası, Fenerbahçe taraftarlarını da ikiye böldü. Bir kesim Lukaku gibi dünya çapında bir golcünün Türkiye’ye gelmesinin büyük ses getireceğini savunurken, diğer kesim kulübün daha genç ve uzun vadeli yatırımlara yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Başkanlık yarışının yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’de transfer gündeminin daha da hareketlenmesi beklenirken, Lukaku iddiasının önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişim göstereceği merak konusu oldu.