SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Lukaku Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Aziz Yıldırım'ın planı netleşti

Fenerbahçe'de seçim ile birlikte vaatlerde coştu. Aziz Yıldırım’ın başkan seçilmesi halinde Romelu Lukaku transferi için harekete geçeceği gündem oldu.

Lukaku Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Aziz Yıldırım'ın planı netleşti
Burak Kavuncu
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de seçim heyecanı doruk noktasına ulaşırken, eski başkan Aziz Yıldırım’ın transfer listesi Avrupa futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. Yıldırım’ın, hücum hattı için belirlediği ismin Belçikalı yıldız Romelu Lukaku olduğu öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM'DAN YILIN TRANSFER BOMBASI: ROMELU LUKAKU!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim kozunu İtalya’dan çıkardı. İtalyan basınının dev iddiasına göre Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku’yu sarı-lacivertli renklere bağlayacak.

İTALYANLAR MANŞETE TAŞIDI! "LUKAKU OPERASYONU"

Lukaku Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Aziz Yıldırım ın planı netleşti 2

İtalya’nın prestijli yayın organlarından Il Mattino, manşetlerine taşıdığı haberde Aziz Yıldırım’ın Napoli ve oyuncu tarafıyla temas kurduğunu iddia etti. Haberde, Yıldırım’ın seçim vaadi olarak sunduğu "şampiyonlar ligi kalitesinde kadro" sözünün merkezinde Lukaku'nun yer aldığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lukaku’nun geleceği hala netlik kazanmış değil. Avrupa’dan farklı kulüplerin radarında bulunan Belçikalı yıldız için Fenerbahçe’nin de ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu öne sürüldü. Özellikle Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan olması durumunda ses getirecek bir yıldız transferiyle camiaya güçlü bir mesaj vermek istediği iddia edildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Lukaku Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? Aziz Yıldırım ın planı netleşti 3

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan transfer iddiası, Fenerbahçe taraftarlarını da ikiye böldü. Bir kesim Lukaku gibi dünya çapında bir golcünün Türkiye’ye gelmesinin büyük ses getireceğini savunurken, diğer kesim kulübün daha genç ve uzun vadeli yatırımlara yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Başkanlık yarışının yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’de transfer gündeminin daha da hareketlenmesi beklenirken, Lukaku iddiasının önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişim göstereceği merak konusu oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karşıyaka Basketbol, son saniye basketiyle ligde kalmayı başardıKarşıyaka Basketbol, son saniye basketiyle ligde kalmayı başardı
Vedat Muriqi Villarreal’i de avladı! Gol krallığına koşuyorVedat Muriqi Villarreal’i de avladı! Gol krallığına koşuyor
Anahtar Kelimeler:
transfer Aziz Yıldırım Romelu Lukaku fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

İsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktu

İsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf! "FETÖ’cü diye ihbar ettim!"

Ünlü iş adamının babasından bomba itiraf! "FETÖ’cü diye ihbar ettim!"

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.