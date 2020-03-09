Arsenal'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira sezonu kapattı

Arsenal Kulübü, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.
(AA)
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