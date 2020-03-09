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  4. Arsenal'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira sezonu kapattı

Arsenal'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira sezonu kapattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Arsenal'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira sezonu kapattı

Arsenal Kulübü, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.

(AA)

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