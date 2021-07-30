SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Arsenal'den 56,8 milyon euroluk transfer

Arsenal'den 56,8 milyon euroluk transfer

30.07.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal, yeni sezon öncesinde 56,8 milyon euro gibi önemli bir bonservis karşılığında Ben White'ı kadrosuna kattı.

Arsenal'den 56,8 milyon euroluk transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu Ben White'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Brighton forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan White için başkent temsilcisinin kasasından 58,6 milyon euro bonservis bedeli çıktığı basına yansıdı.

Arsenal, yaz transfer döneminde Benfica'dan Nuno Tavares ve Anderlecht'ten Albert Sambi Lokonga'yı renklerine bağlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Busenaz'dan tarihi galibiyet Busenaz'dan tarihi galibiyet
PARTNERTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdiTürkiye yanan ormanlarına ağlarken sosyetik güzel dumanların önünde keyif pozu verdi
MANU'da Alex Telles şokuMANU'da Alex Telles şoku
Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı!

Dünya yıldızı resmen Süper Lig'de

Dünya yıldızı resmen Süper Lig'de

Süper Lig'den Ryan Donk'a teklif

Süper Lig'den Ryan Donk'a teklif

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Fatih Terim'den gazeteciye sert sözler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Galatasaray'dan transfer şov! 10 isim birden

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.