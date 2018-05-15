Arsenal'den Çağlar Söyüncü için 35 milyon pound!

Arsenal yeni menajeriyle hala anlaşmamış olmasına rağmen transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Topçular'ın hedefinde ise ocak ayından bu yana görüşmelerin sürdüğü Çağlar Söyüncü var.

Yeni menajer kabul edecek!

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü için Freiburg'a 35 milyon pound (205 milyon TL) ödeme yapılması planlanıyor. Haberde verilen bilgilere göre ise görüşmelerin yapıldığı yeni teknik adamların konuyla ilgili fikri sorulmadı bile!

Çünkü Arsenal kulübü, transfer politikasını menajerlerine adeta dikte ettirmek istiyor ve Mikel Arteta'nın göstereceği bir genç teknik adamla imza atılmasının ardından transferlerin bazılarında sorun çıkması istenmiyor.

Hatırlanacağı üzere, Londra ekibi devre arasında Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan ve Konstantinos Mavropanos'u transfer etmiş, 20 yaşındaki Yunan stoper Mavropanos'u, Arsene Wenger tanımamasına rağmen, transferden sorumlu Sven Mislintat'ın ısrarlarıyla oyuncu kadroya katılmıştı. Genç stoper daha sonra Wenger'in de beğenisini kazanmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün de kulüpte bu anlamda değerlendirilen bir oyuncu olması bekleniyor.

