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Arsenal dinlene dinlene gol attı! İlk yarıda tarihi skor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 08:26
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İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 6-0 mağlup etti.

Arsenal dinlene dinlene gol attı! İlk yarıda tarihi skor

Premier Lig'in 28. haftasında Sheffield United ile Arsenal mücadele etti. Liderlik yarışında Liverpool ve Manchester City'nin hemen arkasında bulunan Arsenal, rakibini ilk yarıdan bitirdi.

İLK YARIDAN 5-0 OLDU

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Maçın ilk yarısında 5 gol bulan Arsenal, mücadeleyi 6-0 kazandı. Topçular, liderin 2 puan gerisinde 3. sırada takibini sürdürdü.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kendi kalesine), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White attı.

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