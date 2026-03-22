Arsenal'ın 33 yıllık kabusu sürdü! Kupa Manchester City'nin

Manchester City, Wembley’de Arsenal’i 2-0 yenerek Lig Kupası’na ambargo koydu. Nico O'Reilly’nin golleri zaferi getirdi. Son 10 yılda 5. kez kupayı kazanan City, toplamda 9. zaferini elde ederken, Arsenal’in 1993’ten bu yana süren Lig Kupası laneti devam etti.

Arsenal'ın 33 yıllık kabusu sürdü! Kupa Manchester City'nin
Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Wembley’de Arsenal’i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Manchester temsilcisine zaferi getiren goller 60. ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly’den geldi.

MANCHESTER CITY AMBARGOSU

Arsenal ın 33 yıllık kabusu sürdü! Kupa Manchester City nin 1

Manchester City, son 10 yılda bu kupayı 5. kez kazanarak adeta Lig Kupası’na ambargo koydu. Toplamda ise kulüp, 9. kez bu prestijli kupayı müzesine eklemiş oldu.

33 YILLIK HASRET

Arsenal ın 33 yıllık kabusu sürdü! Kupa Manchester City nin 2

Öte yandan Arsenal, Lig Kupası’ndaki kötü serisini sürdürdü. Son olarak 1993 yılında bu kupayı kazanan Londra ekibi, üst üste 4 finalde yenilgi alarak taraftarlarını üzdü.

