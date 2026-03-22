Arsenal'ın 33 yıllık kabusu sürdü! Kupa Manchester City'nin

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Wembley’de Arsenal’i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Manchester temsilcisine zaferi getiren goller 60. ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly’den geldi.

MANCHESTER CITY AMBARGOSU

Manchester City, son 10 yılda bu kupayı 5. kez kazanarak adeta Lig Kupası’na ambargo koydu. Toplamda ise kulüp, 9. kez bu prestijli kupayı müzesine eklemiş oldu.

33 YILLIK HASRET

Öte yandan Arsenal, Lig Kupası’ndaki kötü serisini sürdürdü. Son olarak 1993 yılında bu kupayı kazanan Londra ekibi, üst üste 4 finalde yenilgi alarak taraftarlarını üzdü.