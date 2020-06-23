Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamada, Brightonlı Neal Maupay ile çarpışması sonucu dizinden sakatlanan Leno'nun 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
28 yaşındaki Alman kaleci, bu sezon 30 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştu.
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