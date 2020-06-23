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  4. Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da, Brighton & Hove Albion ile oynanan lig maçında sakatlanan kaleci Bernd Leno, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamada, Brightonlı Neal Maupay ile çarpışması sonucu dizinden sakatlanan Leno'nun 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki Alman kaleci, bu sezon 30 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştu.

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