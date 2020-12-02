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Arsenal, Mesut Özil'in yerine transfer yapıyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.12.2020 08:41 | Son Güncelleme

İşleri yolunda gitmeyen Arsenal, devre arasında yeni bir yaratıcı orta saha ve sağ stoper için transfer bütçesini kullanacak. Takımın gol yollarındaki sorunları sıkça eleştiriliyor. Aubameyang ve Lacazette'nin istedikleri topları alamadığı ifade edildi. Mesut Özil'in Premier Lig kadrosuna dahil etmediği Arsenal, Ada'da 10 hafta sonunda 14. sırada yer alıyor.

Arsenal, Mesut Özil'in yerine transfer yapıyor

Bu sezon inişli çıkışlı performans gösteren Arsenal'in devre arasında kritik iki bölgeye transfer yapacağı iddia edildi.

İddianın sahibi The Athletic'ten David Ornstein ve Mark Chapman'a göre Arsenal'in önümüzdeki kış transfer döneminde sağ stoper ve yaratıcı orta saha olmak üzere 2 mevkii için bütçesini kullanacağı belirtildi. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 10 maçta 10 gol atabilen Arsenal'in özellikle gol yollarında yaşadığı sorunlar yoğun olarak eleştiriliyor.

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Takımın Aubameyang ve Lacazette gibi kaliteli gol ayakları olmasına rağmen istedikleri topları alamadığı ifade edilirken kadroda Mesut Özil gibi bu anlamda dünyanın sayılı oyuncuları arasında yer alan bir isim olmasına rağmen Arsenal'in transfer yapacağı belirtildi.

Mesut Özil'in Premier Lig kadrosuna dahil edilmediği Arsenal, Ada'da 10 hafta sonunda 14. sırada yer alırken Avrupa Ligi'nde ise 4 maç sonunda 12 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

(SPORX)


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