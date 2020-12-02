Arsenal, Mesut Özil'in yerine transfer yapıyor

Bu sezon inişli çıkışlı performans gösteren Arsenal'in devre arasında kritik iki bölgeye transfer yapacağı iddia edildi.

İddianın sahibi The Athletic'ten David Ornstein ve Mark Chapman'a göre Arsenal'in önümüzdeki kış transfer döneminde sağ stoper ve yaratıcı orta saha olmak üzere 2 mevkii için bütçesini kullanacağı belirtildi. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 10 maçta 10 gol atabilen Arsenal'in özellikle gol yollarında yaşadığı sorunlar yoğun olarak eleştiriliyor.

Takımın Aubameyang ve Lacazette gibi kaliteli gol ayakları olmasına rağmen istedikleri topları alamadığı ifade edilirken kadroda Mesut Özil gibi bu anlamda dünyanın sayılı oyuncuları arasında yer alan bir isim olmasına rağmen Arsenal'in transfer yapacağı belirtildi.

Mesut Özil'in Premier Lig kadrosuna dahil edilmediği Arsenal, Ada'da 10 hafta sonunda 14. sırada yer alırken Avrupa Ligi'nde ise 4 maç sonunda 12 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

(SPORX)



