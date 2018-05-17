Arsenal, Müslümanların Ramazan ayını kutladı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sosyal medya üzerinden Ramazan ayını kutladı.

Resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Arsenal Kulübü, yanına "Hayırlı Ramazanlar" anlamına gelen "Ramadan Kareem" notunu düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Arsenal'in bu jestine karşılık verdi. TFF'nin Twitter hesabından, Arsenal'e Türkçe, İngilizce ve Almanca teşekkür edildi.





