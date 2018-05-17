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Arsenal, Müslümanların Ramazan ayını kutladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.05.2018 18:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etmesinden ötürü Almanya Futbol Federasyonu'nun tepkisini çeken Mesut Özil'e Arsenal'dan destek geldi. Mesut'un Twitter'daki Ramazan paylaşımında kullandığı fotoğrafla bir mesaj yayımlayan Arsenal, "Kulüp olarak tüm İslam alemine mutlu Ramazanlar dileriz." ifadesini kullandı.

Arsenal, Müslümanların Ramazan ayını kutladı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sosyal medya üzerinden Ramazan ayını kutladı.

Resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in dua ederken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Arsenal Kulübü, yanına "Hayırlı Ramazanlar" anlamına gelen "Ramadan Kareem" notunu düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Arsenal'in bu jestine karşılık verdi. TFF'nin Twitter hesabından, Arsenal'e Türkçe, İngilizce ve Almanca teşekkür edildi.

mesut

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Anahtar Kelimeler:
arsenal ramazan mesut ozil

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