Arsenal-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayın şifreli mi?

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali ilk karşılaşmasında evinde Napoli’yi ağırlıyor. İngiltere Premier Lig’in kuvvetli temsilcisi Arsenal, Güney İtalya takımlarından Napoli ile yarı finale yükselmek için karşılaşacak. Arsenal, Fransa takımlarından Rennes ile oynadığı deplasman maçından 3-1’lik skor ile ayrılmış, daha sonra kendi sahasında oynadığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale çıkmıştı. Napoli ise Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndan elenerek UEFA Avrupa Ligi ile yoluna devam etmekle yetindi. Napoli grubunda 9 puan toplayarak bir üst tura çıkamamıştı.

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Napoli, Arsenal’e benzer bir skor tablosu ile çeyrek finale yükselmeyi başardı. İlk maçta kendi sahasında Salzburg ile karşılaşan Napoli maçı 3-0 kazanmıştı. Salzburg’un ev sahipliğinde oynanan diğer maçta Napoli 3-1 kaybetmesine rağmen turu geçmeyi başardı. İki takım arasındaki çeyrek final maçı 11 Nisan Perşembe (bugün) günü, Emirates Stadyumu’nda oynanacak.

11 NİSAN 2019 SPOR EKRANINDA NELER VAR? UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak diğer çeyrek final maçları da aynı saatte başlayacak. Maçların rövanş tarihi ise 18 Nisan 2019. Çeyrek finalde oynanacak diğer karşılaşmalar ise şu şekilde: